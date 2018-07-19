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В Саратове собрали «скелет» эллинга
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В Саратове собрали «скелет» эллинга 

Новости Саратова 1 час назад
Возле поселка Юриш в областном центре идет строительство лодочной базы примерно на 230 маломерных судов.
По проекту эллинг вмести 630 лодок. Причем, совершенно бесплатно для их владельцев.
Подробнее о новой базе интернет-изданию «Новости Саратова» рассказал главный инженер СЗМ Алексей Кравцов:
— В Юрише строится трехэтажный эллинг. Объект уже готов на 50%. В настоящий момент производится монтаж металлоконструкций, подготовлены слипы, по которым лодки будут подниматься в эллинг.
Директор базы «Маяк» Георгий Кирилюк сообщил, что по работам пока никаких замечаний нет:
— Конечно, сейчас собирается только «скелет» эллинга. Надеемся, когда начнется монтаж оборудования, подъемных механизмов, никаких вопросов также не возникнет. Но мы часто сам находимся на объекте, контролируем строительство, взаимодействуем с подрядчиком.
Напомним, лодочная база была перенесена с набережной Космонавтов, реконструкции которой мешало нахождение частных судов.
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