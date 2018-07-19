Донастройку налогового манёвра могут провести через два-три года, сообщили в Минэнерго

«Манёвр растянут на шесть лет. Это значит, что в первый год негативный эффект на заводы будет минимальным. Поэтому надо два-три года подождать как минимум, чтобы увидеть реальный эффект на объёмы переработки», — указал Сорокин.

В настоящее время, по его словам, российские нефтяники приняли предложенный вариант налогового манёвра, в отрасли нет возражений.

«Это новый элемент, никогда раньше по такой схеме не работали. Поэтому, безусловно, когда он запустится, какая-то донастройка возможна. Относительно текущей конфигурации консенсус есть. Если нужно будет донастраивать, будем делать это, но сейчас есть консенсус (с нефтяными компаниями. — Прим. ред.)», — сказал чиновник.