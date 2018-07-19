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Донастройку налогового манёвра могут провести через два-три года, сообщили в Минэнерго
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Донастройку налогового манёвра могут провести через два-три года, сообщили в Минэнерго 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Налоговый манёвр в нефтяной отрасли могут донастроить в процессе реализации, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передаёт ТАСС.
«Манёвр растянут на шесть лет. Это значит, что в первый год негативный эффект на заводы будет минимальным. Поэтому надо два-три года подождать как минимум, чтобы увидеть реальный эффект на объёмы переработки», — указал Сорокин.
В настоящее время, по его словам, российские нефтяники приняли предложенный вариант налогового манёвра, в отрасли нет возражений.
«Это новый элемент, никогда раньше по такой схеме не работали. Поэтому, безусловно, когда он запустится, какая-то донастройка возможна. Относительно текущей конфигурации консенсус есть. Если нужно будет донастраивать, будем делать это, но сейчас есть консенсус (с нефтяными компаниями. — Прим. ред.)», — сказал чиновник.
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