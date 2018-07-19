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Болельщики ЧМ стащили из поездов одеяла и подстаканники на 1 млн рублей
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Болельщики ЧМ стащили из поездов одеяла и подстаканники на 1 млн рублей 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Ущерб от воровства в бесплатных поездах, которые перевозили болельщиков во время ЧМ-2018, составил один миллион рублей, об этом "Интерфаксу" рассказал гендиректор транспортной дирекции ЧМ-2018 года Кирилл Поляков.
В основном болельщики выносили одеяла и подстаканники.
Специально к ЧМ-2018 РЖД и транспортная дирекция организовали 700 рейсов бесплатных поездов для перевозки болельщиков.
Чемпионат мира по футболу проходил в России впервые. На групповом этапе спортивное событие приняли 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
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