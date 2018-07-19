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Австрийский политик предложил регистрировать евреев‐покупателей кошерного мяса
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Австрийский политик предложил регистрировать евреев‐покупателей кошерного мяса 

360tv.ru 1 час назад
Политик из Австрии предложил создать список евреев, чтобы отслеживать количество приобретенного ими кошерного мяса. По его мнению, так получится снизить количество «ритуально убитых» животных. Об этом написал таблоид The Sun.
План, который в стране уже назвали «отголоском идей Адольфа Гитлера», предложил Готфрид Вальдхаузл — депутат консервативной партии Свободы Австрии. По его мнению, покупать кошерное мясо должны только те евреи, которые зарегистрированы и имеют на это особое разрешение.
Вальдхаузл заявил, что из-за евреев в Австрии зверски убивают слишком много животных. Согласно кашруту, мясо для исповедующих иудаизм должно быть подготовлено особым образом. В частности, кошерное животное должно быть убито одним движением ножа — от трахеи до пищевода. В ином случае мясо считается непригодным в пищу.
В Австрии проживают много евреев, и большинство из них — в Вене. Поэтому провинции Нижняя Австрия, главой которой и является Вальдхаузл, попросту невыгодно обеспечивать кошерным мясом местных жителей — гораздо больше денег фермеры могут получить, экспортируя его в столицу.
Соцсеть Facebook не будет удалять сообщения пользователя, которые заявляют о том, что Холокоста на самом деле не было. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг. По его мнению, администраторы социальной сети не имеют права указывать людям, что правильно, а что нет.
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