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Новое поколение стендап-комиков на ТНТ4
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Новое поколение стендап-комиков на ТНТ4 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал покажет выступления лучших комиков StandUp-фестиваля.
21 июля в 22:00 на телеканале ТНТ4 премьера — новый сезон проекта «StandUp-фестиваль Открытый микрофон». Ведущий — резидент шоу StandUp Алексей Щербаков.
Весной в Москве прошел масштабный StandUp фестиваль, на котором выступили более 1000 комиков из 200 городов 20 стран мира, которые давно занимаются юмором и уже известны в узких кругах, но ещё не попавшие на телевидение. Телеканал ТНТ4 выбрал самых лучших участников и впервые дает им возможность рассказать свои шутки миллионам зрителей.
У «StandUp-фестиваля Открытый микрофон» теперь появилось лицо — опытный комик Алексей Щербаков. Он проведет зрителей за кулисы фестиваля, покажет его атмосферу и возьмет смешные интервью у всех присутствующих: от выступающих, которые волнуются перед сценой, до охранников, которые мечтают об аналогичном фестивале для их профессии.
Алексей Щербаков, ведущий: «Фестиваль помогает комикам впервые заявить о себе на ТВ и двигаться дальше. Многие боятся конкуренции, которая с каждым годом все больше, но, если не сунешься, то ничего и не изменится. Пару шуток любой в принципе может написать. А чтобы до конца держать зал, интересно говорить, — таких не очень много. Поэтому если ты талантлив — ты никогда не затеряешься»
На мероприятие съехались люди всех возрастов и профессий. Работник атомной станции Данил рассказал, что его профессия не такая опасная, как все думают — за время его работы там погибло всего 7 человек, причем 2 из них на корпоративе. Девушка-боксер пожаловалась, что при комплиментах ее сравнивают не с фотомоделями, а с Хабибом Нурмагомедовым. А по мнению учителя Павла, он получил диплом на историческом факультете только для того, чтобы быть интересным собутыльником.
Смотри самые смешные выступления будущих звезд стендапа! «StandUp-фестиваль Открытый микрофон» — с 21 июля каждую субботу в 22:00 на телеканале ТНТ4.
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