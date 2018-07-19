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Роспотребнадзор нашел нарушения в столовой Марийского госуниверситета
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Роспотребнадзор нашел нарушения в столовой Марийского госуниверситета 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Роспотребнадзор по Марий Эл провел внеплановую проверку Марийского государственного университета. Об этом сообщается на сайте республиканского ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в части содержания помещений столовых, оборудования, инвентаря, посуды, тары. Кроме того, не соблюдались правила раздачи блюд и продажи полуфабрикатов и кулинарных изделий.
Также нарушались требования к приему и хранению сырья, пищевых продуктов, не соблюдались нормативные требования к обработке сырья и производству продукции, санитарные требования к личной гигиене персонала.
По данным фактам в отношении ФГБОУ высшего образования «Марийский государственный университет» было возбуждено административное производство по ст. 6.6. КоАП РФ, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
На данный момент основные нарушения устранены. Помимо этого, в помещениях будет выполнен косметический ремонт.
Фото: pixabay.com
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