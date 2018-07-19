Срок выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Правительство России рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал вдвое — с одного месяца до 15 дней с момента приема заявки. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев , трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Мы рассмотрим законопроект, который позволит сократить срок выдачи сертификата на материнский капитал вдвое — с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления. Программа материнского капитала должна быть подспорьем в решении материальных проблем, ну и вполне понятно, что люди хотят получить сертификат как можно быстрее и без лишних проволочек», — сказал Медведев.

Он также отметил, что, помимо этого, будут уменьшены сроки проверок документов — с двух недель до пяти дней — для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки.