В празднике «День Франции в Москве» приняли участие богородские спортсмены

Молодые люди, занимающиеся в секции французского бокса сават, встретились с высокопоставленными лицами Франции

В столице в субботу, 14 июля, проходил праздник «День Франции в Москве ». Спортсмены из детского спортивно-культурного центра «Восход», которые занимаются в секции французского бокса сават, стали участниками этой программы. Ребятам посчастливилось в этот день встретиться и пообщаться с послом Франции Сильви Берманн, с президентом Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлем Киде.

Москвичи также приняли участие в конкурсах, мастер-классах, играх, которые проходили во время праздника. Юноши и девушки посетили концертную программу и расширили свои знания об этой великолепной стране.