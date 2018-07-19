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В празднике «День Франции в Москве» приняли участие богородские спортсмены
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В празднике «День Франции в Москве» приняли участие богородские спортсмены 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Молодые люди, занимающиеся в секции французского бокса сават, встретились с высокопоставленными лицами Франции.
В столице в субботу, 14 июля, проходил праздник «День Франции в Москве». Спортсмены из детского спортивно-культурного центра «Восход», которые занимаются в секции французского бокса сават, стали участниками этой программы. Ребятам посчастливилось в этот день встретиться и пообщаться с послом Франции Сильви Берманн, с президентом Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлем Киде.
Москвичи также приняли участие в конкурсах, мастер-классах, играх, которые проходили во время праздника. Юноши и девушки посетили концертную программу и расширили свои знания об этой великолепной стране.
Напомним, что ДСКЦ «Восход» работает секция французского бокса сават. Спортсмены из Богородского регулярно выступают на различных соревнованиях, выигрывая медали различного достоинства.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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