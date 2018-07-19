В празднике «День Франции в Москве» приняли участие богородские спортсмены 

Молодые люди, занимающиеся в секции французского бокса сават, встретились с высокопоставленными лицами Франции.
В столице в субботу, 14 июля, проходил праздник «День Франции в Москве». Спортсмены из детского спортивно-культурного центра «Восход», которые занимаются в секции французского бокса сават, стали участниками этой программы. Ребятам посчастливилось в этот день встретиться и пообщаться с послом Франции Сильви Берманн, с президентом Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлем Киде.
Москвичи также приняли участие в конкурсах, мастер-классах, играх, которые проходили во время праздника. Юноши и девушки посетили концертную программу и расширили свои знания об этой великолепной стране.
Напомним, что ДСКЦ «Восход» работает секция французского бокса сават. Спортсмены из Богородского регулярно выступают на различных соревнованиях, выигрывая медали различного достоинства.