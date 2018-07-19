Дом на Коптевской очистили от вандальных надписей

Во дворе по адресу Коптевская улица, дом 18А, корпус 2 ликвидированы несанкционированные надписи, о которых ранее сообщили жители. Информация была размещена на портале «Наш город».

«Мастерским участком ООО «ЛИМК» удалены вандальные надписи на фасаде», — говорится в ответе, который предоставил заявителям директор ООО «ЛИМК» Степан Кирюхин.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после несложной регистрации. (ео)