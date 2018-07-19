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Дом на Коптевской очистили от вандальных надписей
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Дом на Коптевской очистили от вандальных надписей 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Во дворе по адресу Коптевская улица, дом 18А, корпус 2 ликвидированы несанкционированные надписи, о которых ранее сообщили жители. Информация была размещена на портале «Наш город».
«Мастерским участком ООО «ЛИМК» удалены вандальные надписи на фасаде», — говорится в ответе, который предоставил заявителям директор ООО «ЛИМК» Степан Кирюхин.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после несложной регистрации. (ео)
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