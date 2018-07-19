Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом

Пользователи Reddit пытаются вывести в топ поисковых запросов Google фотографию с играющим в теннис президентом США Дональдом Трампом , снятым сзади. Юзеры хотят, чтобы картинка отображалась при введении запроса «российский трубопровод» (russian pipeline).

«Российский трубопровод. Пусть это будет первым изображением, которое люди увидят, введя в Google «российский трубопровод»», — написал автор поста с ником GucciGameboy.

Чтобы связать снимок со словосочетанием «российский трубопровод», пользователи принялись повторять эту фразу под фотографией множество раз. Некоторые публиковали громоздкие посты, где фраза Donald Trump Russia Pipeline повторялась сотни раз подряд. Пост набрал 84 тысячи одобрительных голосов. По состоянию на полдень 19 июля юзерам пока не удалось заставить Google показывать зад Трампа по запросу russian pipeline.

Пост вырвался в топ Reddit, получив множество одобрительных реакций и язвительных комментариев в адрес Трампа. Пользователи обсудили физическую форму президента и его трусы. Некоторые писали, что его фигура напоминает мешок, набитый творогом. «Не удивительно, что ему приходилось платить за секс с 1990-х годов», — иронизирует пользователь с ником Sylvester_Scott.

Кое-кто шутил, что заметил на ягодицах Трампа инициалы российского президента Владимира Путина . «У этих бедер могло бы быть много детей», — пишет NotADoucheBag.

Настроенные против политики Трампа пользователи напомнили, что, по оценке главного врача Белого дома Ронни Джексона , американский президент обладает превосходным здоровьем и мог бы дожить до 200 лет, если бы в прошлом соблюдал правильный образ жизни.

Часть американцев ополчилась на Трампа после того, как во время встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля тот не стал высказываться о вмешательстве России и лично российского лидера в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. Вместо этого во время переговоров хозяин Белого дома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.

Уже после переговоров Трамп назвал Путина виновным за вмешательство России в американские выборы в 2016 году.