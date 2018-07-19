Ещё
Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit пытаются вывести в топ поисковых запросов Google фотографию с играющим в теннис президентом США Дональдом Трампом, снятым сзади. Юзеры хотят, чтобы картинка отображалась при введении запроса «российский трубопровод» (russian pipeline).
«Российский трубопровод. Пусть это будет первым изображением, которое люди увидят, введя в Google «российский трубопровод»», — написал автор поста с ником GucciGameboy.
Чтобы связать снимок со словосочетанием «российский трубопровод», пользователи принялись повторять эту фразу под фотографией множество раз. Некоторые публиковали громоздкие посты, где фраза Donald Trump Russia Pipeline повторялась сотни раз подряд. Пост набрал 84 тысячи одобрительных голосов. По состоянию на полдень 19 июля юзерам пока не удалось заставить Google показывать зад Трампа по запросу russian pipeline.
Пост вырвался в топ Reddit, получив множество одобрительных реакций и язвительных комментариев в адрес Трампа. Пользователи обсудили физическую форму президента и его трусы. Некоторые писали, что его фигура напоминает мешок, набитый творогом. «Не удивительно, что ему приходилось платить за секс с 1990-х годов», — иронизирует пользователь с ником Sylvester_Scott.
Кое-кто шутил, что заметил на ягодицах Трампа инициалы российского президента Владимира Путина. «У этих бедер могло бы быть много детей», — пишет NotADoucheBag.
Настроенные против политики Трампа пользователи напомнили, что, по оценке главного врача Белого дома Ронни Джексона, американский президент обладает превосходным здоровьем и мог бы дожить до 200 лет, если бы в прошлом соблюдал правильный образ жизни.
Часть американцев ополчилась на Трампа после того, как во время встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля тот не стал высказываться о вмешательстве России и лично российского лидера в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. Вместо этого во время переговоров хозяин Белого дома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.
Уже после переговоров Трамп назвал Путина виновным за вмешательство России в американские выборы в 2016 году.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми80
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»99
Российская база в Сирии уничтожила НЛО147
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
В Хабаровске умер российский миллиардер56
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение