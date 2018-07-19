Лондон: Су-57 будет удирать от F-35, как кошка от собаки

Новостной интернет-ресурс Business Insider, входящий в шпрингеровскую медиа-империю, опубликовал заупокойную статью о печальной судьбе российского истребителя пятого поколения Су-57.

Что, собственно, мы и ожидали в связи с высказыванием бывшего замминистра обороны, а ныне вице-премьера, курирующего ОПК, Юрия Борисова о судьбе Су-57. Объясняя мизерный контракт на производство серии из 12-и этих самолетов, он сказал в эфире телеканала «Россия-24»: «Вы знаете, что у нас сегодня Су-35 считается одним из самых лучших самолетов в мире, поэтому у нас нет смысла сегодня форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения. Это наш такой козырёк, который мы всегда сможем разыграть, когда самолёты предыдущего поколения будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира».

Эти не слишком хорошо продуманные слова были произнесены в начале июля. Однако Business Insider среагировал лишь спустя десять дней. Такая задержка была необходима для того, чтобы заупокойная прозвучала посолиднее, для чего пришлось связаться на предмет комментариев с экспертом в области боевой авиации Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастином Бронком, обитающим в Лондоне.

Бронк был категоричен: « Россия более или менее признает поражение в создании возможного истребителя пятого поколения». Даже не «истребителя пятого поколения», а «возможного…». То есть, что-то русские, конечно, и создали, но у них непонятно что получилось. К тому же они и это непонятно что не способны довести до ума.

Дальше идут разоблачения программы ПАК ФА, в результате выполнения которой был создан Су-57. Поскольку Business Insider — это в первую очередь деловой ресурс, то вначале идет речь об экономике. Да, ни для кого не секрет, что сильное сокращение в количественном отношении первой серии истребителей произошло потому, что в России стало хуже с деньгами. По той же самой причине урезали и производство танков нового поколения Т-14 на платформе «Армата».

Но деньги на строительство Су-57 для ВКС России, как утверждает издание, должна была дать Индия — процессе исполнения совместного проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA на базе Су-57. Однако намечалось это на одном из последних этапов, когда до развертывания серийного производства истребителя пятого поколения «Made in India» будет недалеко. А до его окончания, как до Луны, поскольку индийские партнеры даже не начинали разработку. А им предстояло заняться цифровой аппаратурой, включая центральный процессор. Так что на индийские деньги при подготовке производства Су-57 никто и не рассчитывал. К тому же они должны были быть совсем небольшими — вклад Индии мог составить 25% от 8 млрд долларов.

В апреле этого года Индия, как это сплошь и рядом бывает на восточном базаре, когда покупатель и продавец ведут ожесточенный торг, заявила о выходе из проекта FGFA. Но при этом как бы оставила за собой право присоединиться к проекту на его финальном этапе.

Министерство обороны объявило причины выхода. Во-первых, русские хотели «ограбить» Индию, потребовав вложить в проект нереальные деньги (2 млрд). Во-вторых, и это главное, Су-57 нельзя считать самолетом пятого поколения. Потому что его малозаметность оставляет желать лучшего. Также его двигатель не соответствует требованиям, которые предъявляются к агрегатам самолетов пятого поколения.

Но более всех преуспела в критике российского истребителя Организация оборонных исследований и разработок. Оказывается, стандартам боевого самолета пятого поколения не соответствуют боевая авионика, радары и датчики. В то же время, данная организация проинформировала, что индийские конструкторы «владеют всеми уникальными технологиями, необходимыми для создания истребителя пятого поколения, либо находятся в процессе их разработки».

И вот эту восточно-базарную ахинею теперь предъявляют в качестве аргументов несостоятельности Су-57.

«Россия может просто обвешать свои более старые самолеты большим количеством маскарадных радаров и ракет, поскольку планер Су-57 на самом деле никогда не был невидимым», — пишет Business Insider.

Разумеется, противопоставляется российскому истребителю «идеальный» F-35.

Но при этом критики даже не намекают на то, что малозаметность характеризуется вполне конкретным параметром, который называется эффективная площадь рассеяния (ЭПР), выражаемая в квадратных метрах. Чем она меньше, тем менее заметен самолет. ЭПР Су-57 засекречена. Засекречена она и для F-35. Но при этом корпорация «Локхид Мартин» в рекламных целях распространяет существенно улучшенную ЭПР своего истребителя — 0,001 кв.м. Экспертные оценки по части ЭПР всегда очень приблизительны и сильно расходятся, поскольку данный параметр зависит от очень многих характеристик, некоторые из которых экспертам не могут быть известны. Так вот, ЭПР F-35 оценивают в диапазоне от 0,05 кв.м. до 0,3 кв.м.

В спорах о том, какой истребитель лучше, дело доходит до откровенных подтасовок. Низкую малозаметность Су-57 связывают с тем, что у него есть возможность крепления ракет на внешних подвесках. Но точно такие же внешние подвески есть и у F-35, хотя об этом умалчивают. Вопрос в другом — и тот, и другой самолеты могут использовать внешнее крепление вооружения, а могут не использовать. Все зависит от поставленной боевой задачи.

И еще один явный подлог. В статье утверждается, что Су-57, который якобы намечался для борьбы с F-35, проиграл сражение американскому истребителю, даже не поднявшись в небо.

F-35 — это истребитель-бомбардировщик. И с ним будут разбираться наши зенитно-ракетные системы типа С-300, С-400, С-500. И вот уцелеть, приблизившись к зоне ответственности ЗРС, у него нет никаких шансов. Потому что максимальная дальность его ракет — 120 км, а дальность ракет С-400 — 400 км.

Максимум, на что рассчитан F-35 согласно тактике его применения как истребителя-бомбардировщика — «огрызаться» истребительной авиации противника с целью выполнения задания по нанесению ударов по наземным целям. На отражение воздушной атаки противника никто его гонять не станет. Слишком он неповоротлив. И слабо вооружен. А малозаметность — не такое уж и большое преимущество, когда происходит сражение между группами самолетов. Это во фронтальной плоскости у него минимальная ЭПР, а сбоку он виден не хуже, чем самолет четвертого поколения. Также следует учитывать, что российские истребители может обслуживать, наводя их на цели, самолет ДРЛОиУ, у которого прекрасное «зрение».

Впрочем, и как бомбардировщик F-35 вызывает недоумение. Чтобы быть невидимкой, он может взять во внутренние отсеки только 4 ракеты. То есть для нанесения удара по земле — 2 штуки, и для самообороны столько же. Получается ни два, ни полтора. У Су-57 восемь внутренних точек подвески, вдвое больше.

Так что вопрос о том, кто сильнее в воздухе — Су-57 или F-35 — равносилен вопросу об исходе поединка кита со слоном.

Су-57 — многоцелевой истребитель, предназначенный в первую очередь для завоевания господства в воздухе. И его основной противник — F-22 Raptor. И вот здесь уже уместно поговорить о российских датчиках и РЛС.

По этой части «Раптор» проигрывает Су-57, обладающему «умной обшивкой». То есть у него не одна РЛС, а шесть, которые обеспечивают полностью круговой обзор. Есть и оптико-локационная станция, которой у «Раптора» нет. И это вполне закономерно, поскольку F-22 — уже «немолодой» самолет, при его создании считалось, что его «чувствительная» система вполне достаточна для того, чтобы самолет стал на голову выше истребителей четвертого поколения. Сейчас критерии иные.

И в заключение необходимо сказать о причинах столь оголтелого рекламирования F-35. Потребители авиатехники уже давно поняли, что самолет получился слабый. Но развернуто его грандиозное производство. Выпускаемую продукцию необходимо продавать. Однако ряд стран, прежде заключивших контракты на его приобретение, хотели бы эти контракты разорвать. Что очень непросто. От «кастрюли с болтами» или «беременного пингвина», как прозвали F-35, пытались отказаться Австралия Дания . Но у них ничего не вышло.

Теперь ищут новых покупателей. Разумеется, при помощи выкручивания рук. В этом году Трамп во время встречи с Меркель заставил канцлера отказаться от собственных евроистребителей «Тайфун» и подписать договор о приобретении F-35. В связи с чем в германской прессе появились язвительные заголовки: «Боже, храни США , потому что с F-35 они не способны защитить себя сами». А техника внушения была использована самая примитивная. Трамп заявил о том, что Германия из рук вон плохо выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО (читай — США), а потому это может привести к печальным для страны последствиям — и политическим, и экономическим.

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