Россельхозбанк и Ростсельмаш: совместная программа для бизнеса

Россельхозбанк запустил совместную программу с Ростсельмаш –крупнейшим российским производителем, поставляющим современную сельскохозяйственную технику фермерам всего мира.

Совместная партнерская программа позволяет представителям малого и среднего предпринимательства приобрести в кредит Россельхозбанка оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости.

Общая экономия для клиентов достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов. В рамках программы возможно кредитование по льготной ставке с применением государственных программ поддержки субъектов МСП. Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Банка составляет 15% от стоимости техники и оборудования, срок кредитования — до 7 лет.

Сотрудничество Россельхозбанка и Ростсельмаш является продолжением развития партнёрских программ с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования и направлено на поддержку бизнеса на селе.

С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка.