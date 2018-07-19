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В Екатеринбурге на ремонт закроют две улицы, одну из них на полгода
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В Екатеринбурге на ремонт закроют две улицы, одну из них на полгода 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Проезжую часть улицы Баумана от Космонавтов до Старых Большевиков закроют сегодня вечером, 19 июля. Об этом рассказали в администрации города. Ремонт этой улицы будет идти больше месяца — по 25 августа. Но улица будет закрыта не круглосуточно, а только по ночам: движение на Баумана будет перекрыто с 22:00 до 06:00.
А небольшой участок улицы Боевых Дружин у отеля Hyatt — от Февральской Революции до Бориса Ельцина — закроют с завтрашнего дня, 20 июля, и почти на полгода — до 21 декабря в связи с монтажом конструкций крытой кабельной эстакады.
В Екатеринбурге сейчас ремонтируются несколько улиц. Так, до конца августа закрыта улица Военная на Вторчермете, а участок улицы Титова, из-за ремонта которого поменяли маршруты автобусы, должны открыть к понедельнику.
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