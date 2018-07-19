Музыкальный микрорайон Краснодара обеспечат водой на ближайшие 50 лет

Краснодар . 19 июля — Новая Кубань. Музыкальный микрорайон Краснодара известен не только постоянными переизбытками воды в тот период, когда его затапливает во время дождей, но и дефицитом этого ресурса, как коммунальной услуги.

Существующие сети давно не справляются с обеспечением потребителей застроенного спального микрорайона. Так, например, в ходе возникшей проблемы его жители некогда встречали Новый год без горячей воды и отопления. Отключения — тоже не редкость. О напоре воды в кранах говорить не приходится.

Сейчас здесь ведется строительство водопровода. Трубу прокладывают по ул. Московской. Её длина составляет свыше 900 м, диаметр — 400 мм. Таким образом должны быть решены проблемы потребителей в границах улиц Агрохимическая, им. Прокофьева, им. Есенина.

— Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе 2018 г. Строительство объектов с высокими качественными характеристиками — одна из приоритетных целей предприятия. И главная задача — улучшение качества водоснабжения и водоотведения в Краснодаре, — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Сети прокладываются комбинированным методом. Там, где расположена проезжая часть с интенсивным движением, трубу прокладывают путем горизонтально-направленного бурения, чтобы не осуществлять разрытие и не нарушать благоустройство и инфраструктуру.