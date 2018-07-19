Ещё
Музыкальный микрорайон Краснодара обеспечат водой на ближайшие 50 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музыкальный микрорайон Краснодара обеспечат водой на ближайшие 50 лет 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Музыкальный микрорайон Краснодара известен не только постоянными переизбытками воды в тот период, когда его затапливает во время дождей, но и дефицитом этого ресурса, как коммунальной услуги.
Существующие сети давно не справляются с обеспечением потребителей застроенного спального микрорайона. Так, например, в ходе возникшей проблемы его жители некогда встречали Новый год без горячей воды и отопления. Отключения — тоже не редкость. О напоре воды в кранах говорить не приходится.
Сейчас здесь ведется строительство водопровода. Трубу прокладывают по ул. Московской. Её длина составляет свыше 900 м, диаметр — 400 мм. Таким образом должны быть решены проблемы потребителей в границах улиц Агрохимическая, им. Прокофьева, им. Есенина.
— Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе 2018 г. Строительство объектов с высокими качественными характеристиками — одна из приоритетных целей предприятия. И главная задача — улучшение качества водоснабжения и водоотведения в Краснодаре, — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.
Сети прокладываются комбинированным методом. Там, где расположена проезжая часть с интенсивным движением, трубу прокладывают путем горизонтально-направленного бурения, чтобы не осуществлять разрытие и не нарушать благоустройство и инфраструктуру.
Новая Кубань: последние новости
Мужчину унесло в открытое море в Геленджике, его разыскивают «Наркотики делают добро, да?»: в обтягивающих трусах и с пивом разгуливал по Краснодару молодой человек В детском саду Лабинского района больше года работали «мертвые души»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России180
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство40
Казаки просят отменить пенсии543
Путин допустил обострение ситуации на Украине231
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение