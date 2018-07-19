Ещё
Ареал обитания снежных барсов в Китае расширился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ареал обитания снежных барсов в Китае расширился 

ТАСС 15 минут назад
ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Зоны обитания снежных барсов в Китае расширяются. Как сообщает агентство «Синьхуа», в последние годы представителей кошачьих все чаще можно встретить в самых западных районах Китая.
Об этом стало известно в ходе форума по защите снежных барсов, который прошел в северо-западной провинции Цинхай. На нем местные ученые, а также их коллеги из Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов делились своими наработками и идеями по сохранению этого редкого вида животных.
По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), в Китае обитает крупнейшая в мире популяция снежных барсов, которая насчитывает от 2 до 2,5 тыс. особей. Чаще всего они встречаются в горах Памира, Тянь-Шаня, Каракорума, Кашмира, Куньлуна и Гималаев.
Профессор Пекинского университета Лу Чжи отметил, что большая часть китайской популяции, а именно более одной тысячи особей, обитает в районе Саньцзянъюань, где берут начало главные китайские реки.
Кроме того, барсы осваиваются и живут в других местах. Например, группа животных была замечена у столицы Синцзян-Уйгурского автономного района — города Урумчи. По словам главы природоохранной организации Wild Xinjiang Син Жуя, с 2014 по 2018 годы недалеко от города было замечено более 60 снежных барсов.
Чтобы обнаружить животных и узнать больше об их поведении, ученые устанавливают инфракрасные камеры в местах, пригодных для жизни барсов. Недавно Общество сохранения диких животных и власти Тибетского автономного района договорились установить 260 таких камер в государственном природном заповеднике Цянтан. По словам представителя Общества Бянь Сяосина, на данный момент на каждые 100 квадратных километров площади заповедника встречается до трех особей.
Снежный барс или ирбис относится к классу А охраняемых животных Китая. МСОП классифицирует этот вид как находящийся под угрозой исчезновения. В XX веке он был внесен в Красную книгу МСОП и в Красную книгу России. Взрослая особь достигает вместе с хвостом длины 200-230 см и веса до 55 кг.
ТАСС: последние новости
Снятое до появления YouTube видео Guns N' Roses набрало 1 млрд просмотров Эксперты рассказали, как бороться с опасным для человека борщевиком В Подмосковье запустили систему навигационного контроля автобусов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство241
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России414
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг19
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны44
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение