Ареал обитания снежных барсов в Китае расширился

ПЕКИН, 19 июля. / ТАСС /. Зоны обитания снежных барсов в Китае расширяются. Как сообщает агентство «Синьхуа», в последние годы представителей кошачьих все чаще можно встретить в самых западных районах Китая.

Об этом стало известно в ходе форума по защите снежных барсов, который прошел в северо-западной провинции Цинхай. На нем местные ученые, а также их коллеги из Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов делились своими наработками и идеями по сохранению этого редкого вида животных.

По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), в Китае обитает крупнейшая в мире популяция снежных барсов, которая насчитывает от 2 до 2,5 тыс. особей. Чаще всего они встречаются в горах Памира, Тянь-Шаня, Каракорума , Кашмира, Куньлуна и Гималаев.

Профессор Пекинского университета Лу Чжи отметил, что большая часть китайской популяции, а именно более одной тысячи особей, обитает в районе Саньцзянъюань, где берут начало главные китайские реки.

Кроме того, барсы осваиваются и живут в других местах. Например, группа животных была замечена у столицы Синцзян-Уйгурского автономного района — города Урумчи. По словам главы природоохранной организации Wild Xinjiang Син Жуя, с 2014 по 2018 годы недалеко от города было замечено более 60 снежных барсов.

Чтобы обнаружить животных и узнать больше об их поведении, ученые устанавливают инфракрасные камеры в местах, пригодных для жизни барсов. Недавно Общество сохранения диких животных и власти Тибетского автономного района договорились установить 260 таких камер в государственном природном заповеднике Цянтан. По словам представителя Общества Бянь Сяосина, на данный момент на каждые 100 квадратных километров площади заповедника встречается до трех особей.