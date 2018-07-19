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В Уфе пройдет мотивационный тренинг для людей с ограниченными возможностями
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В Уфе пройдет мотивационный тренинг для людей с ограниченными возможностями 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В рамках проекта «#Делая лучше других — делаешь лучше себя» в Уфе пройдет мотивационный семинар-тренинг. Как сообщает министерство семьи, труда и социальной защиты населения, проведет его основатель проекта Артем Прохоров. На мероприятие приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья от 15 до 28 лет.
Цель проекта — содействие молодежи с ограниченными возможностями здоровья в сфере профориентации и трудоустройства и их дальнейшей интеграции в общество. Это уже второй по счету тренинг проекта, организаторы планируют за год охватить все города России. В настоящее время благодаря им уже трудоустроены 12 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
— Создатель и основатель проекта Артем Прохоров, сам прошел длинный путь от преодоления страха и стеснения до принятия себя и своего положения. У него редкое генетическое заболевание — муковисцидоз, которое не стало препятствием для полноценной жизни. За плечами Артема Прохорова успешный собственный бизнес и успехи в спорте. Получив в своем время поддержку близких, Артем хочет помочь другим, — говорится в пресс-релизе.
Семинар состоится 20 июля по адресу: Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1. Начало в 11:00. Подробности можно узнать по телефонам: 8-927-965-40-43, 8-917-741-80-69.
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