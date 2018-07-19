Экипажи эскадрильи, оснащенной «Кинжалами», провели летно-тактические учения

Авиация Южного военного округа России , отработала практические действия по поражению наземных и морских целей новейшим комплексом «Кинжал». Учения прошли в первой декаде июля и проводились совместно с экипажами Дальней авиации.

— В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий, — рассказал главнокомандующий Военно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Эскадрилья, на вооружении которой состоит гиперзвуковая ракета «Кинжал», заступила на опытно-боевое дежурство в декабре 2017 года. За минувшее время экипажами подразделения осуществлено более 300 вылетов, в том числе с проведением практических пусков «Кинжала». При этом в ходе 70 полетов проводилась дозаправка самолетов в воздухе.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» авиационного базирования был впервые продемонстрирован в рамках послания Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в марте 2018 года.

Как показали испытания и практические пуски, «Кинжалы» могут успешно поражать как стационарные, так и движущиеся цели.