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Экипажи эскадрильи, оснащенной «Кинжалами», провели летно-тактические учения
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Экипажи эскадрильи, оснащенной «Кинжалами», провели летно-тактические учения 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Авиация Южного военного округа России, отработала практические действия по поражению наземных и морских целей новейшим комплексом «Кинжал». Учения прошли в первой декаде июля и проводились совместно с экипажами Дальней авиации.
— В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий, — рассказал главнокомандующий Военно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов.
Эскадрилья, на вооружении которой состоит гиперзвуковая ракета «Кинжал», заступила на опытно-боевое дежурство в декабре 2017 года. За минувшее время экипажами подразделения осуществлено более 300 вылетов, в том числе с проведением практических пусков «Кинжала». При этом в ходе 70 полетов проводилась дозаправка самолетов в воздухе.
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» авиационного базирования был впервые продемонстрирован в рамках послания Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в марте 2018 года.
Как показали испытания и практические пуски, «Кинжалы» могут успешно поражать как стационарные, так и движущиеся цели.
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