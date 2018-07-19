Агент: «Если Гвардьола не рассчитывает на Зинченко, то ему лучше пойти в другой клуб»

Украинский агент Вадим Шаблий в интервью «СЭ» отметил, что будущее полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко зависит от доверия со стороны главного тренера клуба Хосепа Гвардьолы.

— Оставаться Зинченко в «Манчестер Сити» или нет? Я же не знаю, о чем тренер разговаривает с футболистом. Если Пеп на него рассчитывает и будет давать игровое время, тогда Зинченко нет смысла куда-либо уходить, — говорит Шаблий. — Если не рассчитывает, то лучше, конечно, пойти в другую команду.

Ранее Sky Sports сообщил, что 21-летний Зинченко уйдет из «Манчестер Сити», несмотря на то, что полетел с командой на предсезонный сбор в США