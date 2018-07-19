Ещё
Агент: «Если Гвардьола не рассчитывает на Зинченко, то ему лучше пойти в другой клуб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агент: «Если Гвардьола не рассчитывает на Зинченко, то ему лучше пойти в другой клуб» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Украинский агент Вадим Шаблий в интервью «СЭ» отметил, что будущее полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко зависит от доверия со стороны главного тренера клуба Хосепа Гвардьолы.
— Оставаться Зинченко в «Манчестер Сити» или нет? Я же не знаю, о чем тренер разговаривает с футболистом. Если Пеп на него рассчитывает и будет давать игровое время, тогда Зинченко нет смысла куда-либо уходить, — говорит Шаблий. — Если не рассчитывает, то лучше, конечно, пойти в другую команду.
Ранее Sky Sports сообщил, что 21-летний Зинченко уйдет из «Манчестер Сити», несмотря на то, что полетел с командой на предсезонный сбор в США.
В минувшем сезоне украинский легионер провел 8 матчей в АПЛ и завоевал с «Сити» золотые медали. На него претендуют «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Модрич во время чествования сборной Хорватии позвал на сцену ребенка с синдромом Дауна Ярмоленко заставляет одноклубников слушать Верку Сердючку Люк Шоу: "Хочу доказать Моуринью, что достоин играть в "МЮ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми80
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»99
Российская база в Сирии уничтожила НЛО147
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
В Хабаровске умер российский миллиардер56
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение