Ещё
Суд вновь отказал немецким экологам в запрете на строительство «Северного потока — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд вновь отказал немецким экологам в запрете на строительство «Северного потока — 2» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд (КС) в Карлсруэ отклонил иск Союза защиты природы (NABU), который требовал пересмотреть предыдущие судебные вердикты и запретить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах ФРГ. Об этом говорится в сообщении, которое распространила инстанция в четверг.
"Конституционная жалоба против строительства газопровода Nord Stream 2 не удовлетворена", — говорится в пресс-релизе.
5 марта NABU подал иск в административный суд в Грайфсвальде, но в конце мая он был отклонен. После этого экологи обратились в Карлсруэ с требованием вынести новую оценку. Они считали, что при выдаче разрешения имели место «вопиющие ошибки», и высказали сомнения в том, что «строительство трубопровода не будет иметь значительных последствий для морской среды».
КС мотивировал свое решение тем, что истцам следовало «более подробно описать», какие именно пункты в предыдущем вердикте суда Грайфсвальда подлежат проверке на предмет соответствия конституции. «Этого сделано не было», — говорится в сообщении.
Nord Stream 2 AG уже в середине мая начала подготовительные работы для прокладки труб газопровода в Грайфсвальдском заливе.
ТАСС: последние новости
Суд продлил арест начальнику отдела МЧС - фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Медведев: срок выдачи сертификата на материнский капитал будет сокращен до 15 дней Посол РФ: визит Лаврова в Грецию утрачивает актуальность
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми80
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»99
Российская база в Сирии уничтожила НЛО147
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
В Хабаровске умер российский миллиардер56
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение