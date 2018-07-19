Суд вновь отказал немецким экологам в запрете на строительство «Северного потока — 2»

БЕРЛИН, 19 июля. / ТАСС /. Федеральный конституционный суд (КС) в Карлсруэ отклонил иск Союза защиты природы (NABU), который требовал пересмотреть предыдущие судебные вердикты и запретить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах ФРГ . Об этом говорится в сообщении, которое распространила инстанция в четверг.

"Конституционная жалоба против строительства газопровода Nord Stream 2 не удовлетворена", — говорится в пресс-релизе.

5 марта NABU подал иск в административный суд в Грайфсвальде, но в конце мая он был отклонен. После этого экологи обратились в Карлсруэ с требованием вынести новую оценку. Они считали, что при выдаче разрешения имели место «вопиющие ошибки», и высказали сомнения в том, что «строительство трубопровода не будет иметь значительных последствий для морской среды».

КС мотивировал свое решение тем, что истцам следовало «более подробно описать», какие именно пункты в предыдущем вердикте суда Грайфсвальда подлежат проверке на предмет соответствия конституции. «Этого сделано не было», — говорится в сообщении.

Nord Stream 2 AG уже в середине мая начала подготовительные работы для прокладки труб газопровода в Грайфсвальдском заливе.