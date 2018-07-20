Ещё
ВКС РФ успешно провели испытания модернизированной ракеты системы ПРО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКС РФ успешно провели испытания модернизированной ракеты системы ПРО 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно прошла испытательный пуск на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в пятницу сообщает газета «Красная звезда».
"В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель", — сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ специального назначения генерал-майор Андрей Приходько.
Издание уточняет, что вся элементная база новой противоракеты произведена в России. Модернизированная модель превосходит предыдущую по большинству характеристик. Скорость противоракеты составляет около 4 километров в секунду. Кроме того, комплекс параметров полета позволил уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.
Газета сообщает, что серийное производство и поставки противоракет в части ПВО и ПРО ВКС РФ следует ожидать уже в ближайшее время.
ТАСС: последние новости
Профильный комитет рекомендовал Думе принять в 1-м чтении проект о пенсионных изменениях В Минобороны РФ пройдет Единый день приемки военной продукции Орешкин: торговые войны станут одной из главных тем саммита БРИКС
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам445
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе8
Украина готовится к «возвращению» Донбасса10
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене47
Видео
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире США
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение