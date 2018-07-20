ВКС РФ успешно провели испытания модернизированной ракеты системы ПРО

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно прошла испытательный пуск на полигоне Сары-Шаган в Казахстане . Об этом в пятницу сообщает газета «Красная звезда».

"В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель", — сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ специального назначения генерал-майор Андрей Приходько

Издание уточняет, что вся элементная база новой противоракеты произведена в России. Модернизированная модель превосходит предыдущую по большинству характеристик. Скорость противоракеты составляет около 4 километров в секунду. Кроме того, комплекс параметров полета позволил уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.

Газета сообщает, что серийное производство и поставки противоракет в части ПВО и ПРО ВКС РФ следует ожидать уже в ближайшее время.