ВКС РФ успешно провели испытания модернизированной ракеты системы ПРО 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно прошла испытательный пуск на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в пятницу сообщает газета «Красная звезда».
"В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель", — сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ специального назначения генерал-майор Андрей Приходько.
Издание уточняет, что вся элементная база новой противоракеты произведена в России. Модернизированная модель превосходит предыдущую по большинству характеристик. Скорость противоракеты составляет около 4 километров в секунду. Кроме того, комплекс параметров полета позволил уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.
Газета сообщает, что серийное производство и поставки противоракет в части ПВО и ПРО ВКС РФ следует ожидать уже в ближайшее время.