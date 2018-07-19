ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса «воздух — поверхность»

Такие данные следуют из размещенного военным ведомством на своей странице в Facebook видео совместных учений самолетов дальней авиации и МиГ-31К.

На нем демонстрируется парный полет МиГ-31К с подвешенной под фюзеляжем гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой нового типа.

Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, «на видео показана ракета класса „воздух — поверхность“ Х-32, предназначенная для поражения морских и наземных целей».