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ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса «воздух — поверхность»
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ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса «воздух — поверхность» 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ провело испытания бомбардировщика Ту-22М3 с новой авиационной ракетой класса «воздух — поверхность».
Такие данные следуют из размещенного военным ведомством на своей странице в Facebook видео совместных учений самолетов дальней авиации и МиГ-31К.
На нем демонстрируется парный полет МиГ-31К с подвешенной под фюзеляжем гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой нового типа.
Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, «на видео показана ракета класса „воздух — поверхность“ Х-32, предназначенная для поражения морских и наземных целей».
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