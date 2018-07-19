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Рабочие поймали вываливавшегося из окна четвертого этажа ребенка
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Рабочие поймали вываливавшегося из окна четвертого этажа ребенка 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ушибом ноги отделался двухлетний Даниил, выпавший из окна четвертого этажа в Лужском районе Ленинградской области. На его счастье у подъезда сели покурить рабочие, которые вовремя заметили выбравшегося наружу малыша и успели его поймать. Камера наблюдения зафиксировала волнительный момент.
Инцидент произошел около 14:40 в минувший вторник, 17 июля, в поселке Дзержинского. Бабушка не уследила за любопытным внуком, который успел взобраться на подоконник и уже собирался отправиться исследовать внешний мир. На шум обратили внимание сидевшие на скамейке рабочие, от волнения они даже не бросили сигареты, а тут же устремились к стене дома в надежде поймать малыша.
Схватить его им не удалось, но мужчины, как отмечает 47channel, затормозили падение, так что Даниил лишь слегка ударился о землю. На кадрах видно, как один из спасителей вызывает бригаду скорой помощи.
После осмотра в больнице мальчика отпустили домой — врачи обнаружили у него лишь ушиб ноги.
Спустя два дня, 19 июля, уже в Санкт-Петербурге промышленный альпинист спас застрявшую на карнизе балкона пятилетнюю девочку.
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