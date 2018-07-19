Рабочие поймали вываливавшегося из окна четвертого этажа ребенка

Ушибом ноги отделался двухлетний Даниил, выпавший из окна четвертого этажа в Лужском районе Ленинградской области . На его счастье у подъезда сели покурить рабочие, которые вовремя заметили выбравшегося наружу малыша и успели его поймать. Камера наблюдения зафиксировала волнительный момент.

Инцидент произошел около 14:40 в минувший вторник, 17 июля, в поселке Дзержинского. Бабушка не уследила за любопытным внуком, который успел взобраться на подоконник и уже собирался отправиться исследовать внешний мир. На шум обратили внимание сидевшие на скамейке рабочие, от волнения они даже не бросили сигареты, а тут же устремились к стене дома в надежде поймать малыша.

Схватить его им не удалось, но мужчины, как отмечает 47channel, затормозили падение, так что Даниил лишь слегка ударился о землю. На кадрах видно, как один из спасителей вызывает бригаду скорой помощи.

После осмотра в больнице мальчика отпустили домой — врачи обнаружили у него лишь ушиб ноги.