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Из «Бегишево» можно будет летать в ОАЭ
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Из «Бегишево» можно будет летать в ОАЭ 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Уже осенью жители Закамья смогут долететь до Объединенных Арабских Эмиратов без пересадок. С 23 октября из аэропорта «Бегишево» запускаются рейсы в Дубай. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. Вылет из «Бегишево» намечен на в 2:55. В Дубай самолет прибудет в 9:30. Из ОАЭ лайнер будет вылетать в 21:00 и приземляться на территории Таатарстана в 1:35. Отметим, что для каждого аэропорта используется местное время. Перелёт до Дубая займет 5,5 часов.
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