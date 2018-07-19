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Сеть укрупненных центров управления полетами появится в России в течение двух лет
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Сеть укрупненных центров управления полетами появится в России в течение двух лет 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 19 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» планирует в течение двух лет создать в России сеть укрупненных центров управления полетами. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.
"Есть программа, где 13 укрупненных центров. Практически все у нас находятся в той или иной стадии реализации
В ближайшие года два все сдадим", — сказал он.
По словам Ведрова, сейчас они уже созданы в Екатеринбурге и Иркутске, в ближайшее время они появятся в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Тюмени и других городах. При этом со стройкой в Якутске возникла задержка из-за того, что при проектировании объекта первоначально не была в полной мере учтена местная специфика.
Замгендиректора рассказал, что крупнейший центр полетами в России работает в Москве и считается одним из самых прогрессивных в Европе. По его словам, управлять самолетами в воздухе диспетчерам в таких центрах помогает современная автоматизированная система, которая оптимизирует воздушные потоки для безопасности пассажиров, минимизации задержек и нахождения самолетов в воздухе, что, в свою очередь, снижает выбросы в атмосферу и благотворно сказывается на окружающей среде.
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