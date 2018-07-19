Сеть укрупненных центров управления полетами появится в России в течение двух лет

"Есть программа, где 13 укрупненных центров. Практически все у нас находятся в той или иной стадии реализации

В ближайшие года два все сдадим", — сказал он.

Санкт-Петербурге, По словам Ведрова, сейчас они уже созданы в Екатеринбурге Иркутске , в ближайшее время они появятся в Новосибирске Тюмени и других городах. При этом со стройкой в Якутске возникла задержка из-за того, что при проектировании объекта первоначально не была в полной мере учтена местная специфика.