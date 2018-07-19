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Минтранс республики нашел замену «Чувашавтотрансу»
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Минтранс республики нашел замену «Чувашавтотрансу» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 18 июля на межмуниципальных маршрутах «Чувашавтотранса» будут работать новые перевозчики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта. Со всеми перевозчиками будут заключены временные контракты на 180 дней.
Напомним, в начале июля стало известно, что на предприятии «Чувашавтотранс» началась процедура банкротства. Предприятие прекратило осуществление пассажирских перевозок в Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Красночетайском и Козловском районах республики. Новые перевозчики на данные маршруты уже найдены. Кроме того, сейчас предприятию ищут замену в Чебоксарах. В общей сложности новые перевозчики найдены на более чем 100 маршрутов.
Заседание Арбитражного суда Чувашии по вопросу признания банкротом «Чувашавтотранса» отложено до 30 июля. Сумма долгов предприятия составляет более 114 млн рублей.
4 июня «ФедералПресс» сообщал, что государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс», на котором введена процедура наблюдения, проверят аудиторы.
Напомним, процедура наблюдения на «Чувашавтотрансе» введена в начале февраля этого года. В феврале минувшего года глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал о планах по финансовому оздоровлению «Чувашатотранса». По его словам, для этого необходимо продать часть имущества предприятия.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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