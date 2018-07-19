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Сбербанк приступил к выпуску карты «Мир» Momentum
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Сбербанк приступил к выпуску карты «Мир» Momentum 

Банки.ру 1 час назад
Сбербанк России предложил рублевую карту «Momentum» национальной платежной системы «Мир».
Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается. Комиссия за выдачу наличных в устройствах территориального банка, в котором был открыт счет, отсутствует. За операции в устройствах других территориальных банков плата составит 0,75% от суммы, в сторонних банкоматах и пунктах выдачи наличных — 1%, минимум 150 рублей.
Стоимость СМС-информирования — 60 рублей в месяц, комиссия взимается с третьего месяца пользования услугой.
Продуктовый виджет
Неименная карта выдается при обращении в офис банка.
«На практике многие пользователи Банки.ру жалуются, что им отказывают в выдаче бесплатных моментальных карт в подразделениях банка, ссылаясь на отсутствие пластика и предлагая взамен карты с платным обслуживанием. Необходимо проявить упорство и стойкость при желании получить бесплатный пластик», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Срок действия карты — пять лет.
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