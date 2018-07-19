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Семья из Орла смогла вернуть деньги за испорченный отпуск
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Семья из Орла смогла вернуть деньги за испорченный отпуск 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Туристы из Орла сумели отсудить крупную компенсацию за испорченный отпуск. Подробности сообщает "Российская газета".
Орловская семья купила у местного оператора туристическую путёвку в Тунис за 71 тысячу рублей. Но когда они прилетели на курорт, всё оказалось совсем не так, как им рисовалось в обещаниях оператора во время заключения договора.
Местный водоём оказался заполнен строительными отходами и другим мусором, а все услуги и развлечения, которые им обещали, оказались существующими лишь на бумаге.
По возвращении в Россию отец семейства подал на туроператора и турагента в суд.
Как оказалось, директор сейчас уже не существующей компании стал фигурантом не одного десятка уголовных дел по статье «Мошенничество».
Суд встал на сторону незадачливых туристов и присудил им компенсацию в 220 тысяч рублей за испорченный отдых.
Заглавное фото: Depositphotos
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