Семья из Орла смогла вернуть деньги за испорченный отпуск

Орловская семья купила у местного оператора туристическую путёвку в Тунис за 71 тысячу рублей. Но когда они прилетели на курорт, всё оказалось совсем не так, как им рисовалось в обещаниях оператора во время заключения договора.

Местный водоём оказался заполнен строительными отходами и другим мусором, а все услуги и развлечения, которые им обещали, оказались существующими лишь на бумаге.

По возвращении в Россию отец семейства подал на туроператора и турагента в суд.

Как оказалось, директор сейчас уже не существующей компании стал фигурантом не одного десятка уголовных дел по статье «Мошенничество».

Суд встал на сторону незадачливых туристов и присудил им компенсацию в 220 тысяч рублей за испорченный отдых.

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