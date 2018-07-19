Десятая часть мостов и путепроводов на дорогах Ростовской области нуждается в срочном ремонте 

Решение о реконструкции нескольких мостов и путепроводов было принято по итогам рабочей встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева и председателя правления госкомпании Сергея Кельбаха. Встреча прошла сегодня, 19 июля, в областном правительстве.
Губернатор региона указал на необходимость проведения работ, и отметил, что в критическом состоянии находится десятая часть из практически сотни таких сооружений на федеральной трассе, проходящей через Ростовскую область.
«В течение ряда последних лет произошло несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением балок пролетных строений мостов и путепроводов: через Аюту, в районе Шахт, станицы Грушевской, и ситуация не улучшается», — указал на проблему Василий Голубев.
«Автодор» запланировал реконструкцию инженерных сооружений и начнет ее в ближайшее время. Для координации работ уже в этот понедельник будет создана рабочая группа. Со своей стороны, губернатор пообещал подготовить обращение в минтранс РФ с просьбой выделить региону субсидии на последующее восстановление таких объездных дорог