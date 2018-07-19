Десятая часть мостов и путепроводов на дорогах Ростовской области нуждается в срочном ремонте

Губернатор региона указал на необходимость проведения работ, и отметил, что в критическом состоянии находится десятая часть из практически сотни таких сооружений на федеральной трассе, проходящей через Ростовскую область.

«В течение ряда последних лет произошло несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением балок пролетных строений мостов и путепроводов: через Аюту, в районе Шахт, станицы Грушевской, и ситуация не улучшается», — указал на проблему Василий Голубев.