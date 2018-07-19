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В Кирове прошли две несогласованные акции против повышения пенсионного возраста
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В Кирове прошли две несогласованные акции против повышения пенсионного возраста 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свое недовольство грядущими изменениями пришли выразить сторонники «Парнаса», «Открытой России» и «Союза грузоперевозчиков „Вятка“, а также представители партии »Рот-Фронт».
Обе акция мэрия Кирова согласовать отказалась — в гайд-парке в это время проводили мероприятие для пожилых людей «Активное поколение». Сквер Степана Халтурина не отличается большой проходимостью, поэтому и был ранее выбран в качестве места, где можно проводить массовые мероприятия без согласования с администрацией города.
Оба митинга продолжались не более десяти минут. Организаторы успели лишь зачитать вступительное слово, после чего полиция попросила их прекратить акции. После напоминания сотрудниками правоохранительных органов об административной ответственности за участие в несогласованном митинге их участники разошлись.
Как писал «ФедералПресс», представителям ЛДПР и КПРФ не разрешили выступить на митинге против повышения пенсионного возраста. Представители федерации профсоюзов рекомендовали оппозиционным партиям воздержаться от заявлений, а представителей «Открытой России» попросили свернуть баннеры «Права — не дают, права — берут», и «Путин надоел», так как усмотрели в них признаки экстремизма.
Фото: pixabay.com
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