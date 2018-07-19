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Правительство выпустило книгу о работе министерств и ведомств
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Правительство выпустило книгу о работе министерств и ведомств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский кабмин выпустил книгу «Работа правительства России в 2012-2018 годах».
Кабмин издал книгу о работе кабмина. 413 страниц. 1150 экзмепляров. 22 фотографии. Много букв. Много цифр. Захватывающие графики. В память о бывших, в назидание нынешним. pic.twitter.com/QtcoojdOVa
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2018 г.
Издание было презентовано журналистам правительственного пула. В нем содержатся ключевые решения, некоторые важные факты и показатели. Тираж составил 1150 экземпляров.
Книга подготовлена департаментом пресс-службы и информации аппарата правительства по материалам министерств и ведомств. Полную версию материалов, представленных в сборнике, можно найти на сайте кабинета министров.
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