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Канатная дорога в «Лужниках» появится до конца года
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Канатная дорога в «Лужниках» появится до конца года 

Мир24 2 часа назад
Канатная дорога на московском стадионе «Лужники» будет запущена до конца года, сообщает АГН «Москва»со ссылкой на городской департамент строительства.
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