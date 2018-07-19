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Канатная дорога в «Лужниках» появится до конца года
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Канатная дорога в «Лужниках» появится до конца года
Мир24
2 часа назад
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Канатная дорога на московском стадионе «Лужники» будет запущена до конца года, сообщает
АГН «Москва»
со ссылкой на городской департамент строительства.
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