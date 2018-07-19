В Республике Карелия полицейские спасли тонущего человека и оказали ему первую доврачебную помощь

В Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Онежского озера тонет человек. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выдвинулись на помощь.

Командир катера отделения патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на водном и воздушном транспорте старший прапорщик полиции Алексей Арнаутов и полицейский-моторист патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на водном и воздушном транспорте прапорщик полиции Николай Смыслов вытащили пострадавшего из воды, подняли на борт катера и оказали первую доврачебную помощь.

На берегу гражданин был осмотрен бригадой скорой помощи, которую предусмотрительно вызвали правоохранители.

Стражами правопорядка установлено, что 36-летний местный житель, решил доказать своим друзьям, что сможет доплыть от городского берега Петрозаводска до острова Неглинный. Однако, переоценив свои силы, преодолеть расстояние мужчина так и смог и начал тонуть.

Учитывая, что заплыв происходил в несанкционированном месте для купания, при большой скорости течения и в жарких погодных условиях, даже малейшее промедление могло привести к трагическим последствиям.