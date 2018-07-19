Ещё
Страшная авария на арзамасской трассе: один человек погиб и трое ранены (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страшная авария на арзамасской трассе: один человек погиб и трое ранены (ВИДЕО) 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области на 55-м километре арзамасской трассы столкнулись два автомобиля. Фотографиями страшной аварии пользователи соцсети поделились18 июля.
Как сообщают очевидцы, в результате столкновения «Лады-Гранты» и «Шевроле» погибла женщина, еще трое человек пострадали. Причины аварии и ее виновник пока не установлены.
«Не зря говорят: «Тише едешь — дальше будешь»», — вспоминает простую истину одна из интернет-пользователей.
Однако девушке тут же возразили другие подписчики группы: «Если ты едешь тише, не значит, что все остальные не летают. В современном мире этот слоган уже не актуален. Сейчас нужно полагаться только на более безопасную и большую машину. В ней шанс выжить больше. Все остальное сказки».
Напомним, жуткая авария в Богородском районе унесла жизни двух человек (ФОТО, ВИДЕО).
В городе N: последние новости
Нижегородским волонтерам заменят подарки с ошибками Нижегородские волонтеры получили в подарок сувениры ЧМ-2018 с ошибками Целевое направление на обучение: поступить в вуз с гарантией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми80
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»96
Российская база в Сирии уничтожила НЛО149
В Хабаровске умер российский миллиардер52
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение