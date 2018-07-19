Страшная авария на арзамасской трассе: один человек погиб и трое ранены (ВИДЕО)

Нижегородской области на 55-м километре арзамасской трассы столкнулись два автомобиля. Фотографиями страшной аварии пользователи соцсети поделились18 июля.

Как сообщают очевидцы, в результате столкновения «Лады-Гранты» и «Шевроле» погибла женщина, еще трое человек пострадали. Причины аварии и ее виновник пока не установлены.

«Не зря говорят: «Тише едешь — дальше будешь»», — вспоминает простую истину одна из интернет-пользователей.

Однако девушке тут же возразили другие подписчики группы: «Если ты едешь тише, не значит, что все остальные не летают. В современном мире этот слоган уже не актуален. Сейчас нужно полагаться только на более безопасную и большую машину. В ней шанс выжить больше. Все остальное сказки».