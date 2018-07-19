Росатом не видит угроз своим интересам из-за расследования США по поставкам урана 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Трейдинговая структура госкорпорации «Росатом» — "Техснабэкспорт" (торговая марка Tenex) не поставляет в США природный уран и не видит угрозы своим интересам в связи с началом расследования в отношении импорта урана в США. Об этом сообщили ТАСС в «Техснабэкспорте».
Ранее сообщалось, что правительство США начало торговое расследование в отношении поставок урана из-за рубежа. Расследование было инициировано после рассмотрения обращения двух американских компаний, занимающихся добычей урановой руды — UR-Energy и Energy Fuels. Эта петиция поступила в минторг США 17 января этого года.
"Основная цель петиции — защита американских производителей природного урана, который из России в США не поставляется, поэтому в настоящий момент мы не видим прямой угрозы для наших интересов от данной инициативы", — сказали в «Техснабэкспорте».