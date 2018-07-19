Направил брата на криминальную дорожку

Фото saratov24.tv Хорошо, когда есть старший брат — он и заступится, и подскажет, и опытом поделится. Но не во всех семьях старшие братья учат младших хорошему. Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении двух братьев 19 и 14 лет. Парни подозреваются в серии краж личного имущества граждан.

Грабили дома молодые люди, не отходя далеко от дома, а жили в последнее время вместе с отцом в Судогодском районе.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка и его 19-летнего родного брата, подозреваемых в совершении преступления,

В настоящее время следствием уже установлено, что старший брат, имея склонность к криминалу, предложил младшему совершать кражи личного имущества граждан, чтобы потом украденное продавать и таким образом поправить свое материальное положение.

Младший согласился и с ноября прошлого года по май нынешнего подозреваемые проникали в дома и дачные строения граждан, где забирали вещи.

Упор в своих кражах криминальный дуэт делал на старинные самовары, статуэтки, сундуки и другие вещи, которые считал антикварным и дорогостоящим.

Сейчас, в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), потерпевшими от действий преступных братьев парня признаны 5 владельцев имущества.

Теперь следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для школьника и его брата.

Кроме того, старшему брату могут вменить еще одну статью (ст. 150 УК РФ) за вовлечение несовершеннолетнего в преступление.

Следствие продолжается. Устанавливается обстоятельства совершения краж и оценка ущерба, причиненного гражданам.