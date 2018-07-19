«Ищет бен Ладена»: высмеял «компромат» на Бутину флешмоб

Сергея Лаврова. Копая под Марию Бутину, заокеанские массмедиа пытаются зацепиться за любой факт будто бы её преступной деятельности. Апогеем стала фотография из Белого дома, на которой рыжеволосая девушка — якобы Мария — засветилась во время встречи Дональда Трампа

Политический обозреватель Эмили С. Сингер написала: «Я думала, что это фотошоп, но нет, это Мария Бутина, арестованная за шпионаж в пользу России , в Овальном кабинете с Трампом». Позже выяснилось, что на самом деле на заднем плане фото, в дверях Овального кабинета, была вовсе не Бутина, а сотрудница Национального совета безопасности США . Сингер твит удалила. Конец? Нет, лишь начало!

В соцсетях развился что-то типа флешмоба: пользователи стали публиковать картинки с разными рыжеволосыми девушками и не только, при этом начало большинства постов пародирует высказывание Сингер: «Я думал, что это фотошоп, но нет…».

«Я думал, это фотошоп, но нет. Это Мария Бутина, арестованная за шпионаж в пользу России, выигрывает «Оскар»».

«Я думал, это фотошоп, но нет. Это Мария Бутина, арестованная за шпионаж в пользу России, пробралась в индустрию развлечений».

«…на парковке Белого дома».

«…прогуливается с Капитаном Америкой».

«…разрабатывает компромат на общественном телевидении».

«…вышла замуж за Человека-паука».

«…вместе с кроликом Роджером».

«…встречается с Роном Уизли».

«…обедает с Трампом».

«…в «Трамп Отеле» в Лас-Вегасе».

«…в аниме».

«…королева».

«…в Овальном кабинете с Трампом».

«…на митинге в честь Трампа в Кантоне, штат Огайо, во время выборов».

«…российская ведьма баба Яга в Овальном кабинете с сэром Бедивером».

«…Тони Хоук, знаменитейший скейтбордист, в Овальном кабинете с Трампом».

«…помогает найти бен Ладена».

«…в Овальном кабинете с Трампом».

«…стрижёт газон Белого дома».

«…был обменян в «Торонто Рэпторс».