Целевое направление на обучение: поступить в вуз с гарантией

Целевое направление на обучение — это один из способов гарантированно поступить в вуз на бесплатное место. Более того, «целевое» место является гарантией, что по окончании университета выпускник сразу же найдёт работу. Работа уже будет его ждать.

Что такое целевое направление?

Целевое направление на обучение — это договор между абитуриентом, вузом и организацией (предприятием, ведомством, компанией). Суть целевого направления заключается в том, что абитуриент поступает в вуз на льготных условиях и получает высшее образование бесплатно.

Как работает договор?

«Университетский диплом» оплачивает работодатель — министерство, ведомство, предприятие, коммерческая организация, заинтересованная в трудоустройстве специалиста. Вуз, собственно, оказывает образовательные услуги. По окончании вуза специалист обязан отработать не менее трех лет в организации, которая оплачивала его обучение, согласно контракту.

В чем плюсы целевого обучения?

Целевое обучение имеет несколько плюсов. Помимо бесплатного высшего образования и гарантированного трудоустройства это возможная социальная поддержка: стипендия, общежитие, оплата проезда (в зависимости от условий контракта).

«Целевик» также может рассчитывать на помощь работодателя в подготовке курсовых, дипломных работ. Можно сказать, что предприятие является «испытательной базой» для студента: учащийся исследует определенное направление, используя все его ресурсы. На старших курсах он проходит стажировку у будущего работодателя.

Как получить целевое направление?

Целевое направление в университет или в институт можно получить в местной администрации, профильном министерстве или на предприятии, где человек планирует в дальнейшем работать. К примеру, целевое направление дает минздрав Нижегородской области — он предоставляет несколько десятков мест на разных специальностях в Приволжском исследовательском медицинском университете. Нижегородский машиностроительный завод приглашает на целевое обучение в НГТУ по ряду программ высшего образования. Оборонный завод заинтересован в трудоустройстве специалистов в сфере радиотехники, прикладной математики, машиностроения.

Список целевых направлений

— можно посмотреть на сайте конкретного вуза или предприятия. Как правило, очень востребованы специалисты в медицине, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, энергетике. Проходной балл по целевому направлению, как правило, ниже, чем при обычном приеме в вуз. Это хорошее преимущество для абитуриента, поскольку он может получить место в престижном вузе, даже если показал не самые высокие результаты. Конечно, все без исключения работодатели заинтересованы в «умницах» и «отличниках». Поэтому критерии успешности прохождения образовательной программы прописаны в трехстороннем договоре.

В чем минусы целевого обучения?

Минусы целевого обучения очевидны. Никто не знает, каким образом сложится судьба участников соглашения: абитуриента, вуза и предприятия — за пять лет. Нестабильность экономической ситуации может сыграть злую шутку с будущим специалистом — и по окончании вуза он получит не самую интересную работу, высокую зарплату. «Целевик» привязан к конкретному региону, где ему предложат работу. Получив высокую квалификацию, он пойдет на провинциальный завод вместо, к примеру, трудоустройства на столичном предприятии.

С другой стороны, договор можно расторгнуть, возместив потенциальному работодателю расходы на обучение. Кроме того, ряд предприятий, которые работают с «целевиками», сейчас получают большую государственную поддержку. К примеру, сектор оборонной промышленности, сельского хозяйства.