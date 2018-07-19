Соседи спасли шестилетнего ребенка, повисшего на карнизе девятого этажа: видео

Девочка перелезла через балкон и встала на тонкий карниз. Родителей ребенка в момент ЧП в квартире не было.

Санкт-Петербурге мужчина спас от падения ребенка, повисшего на карнизе девятого этажа.

ЧП произошло на улице Генерала Симоняка. Шестилетняя девочка перелезла через балкон и встала на тонкий карниз. В квартире в этот момент никого из взрослых не было.

Жители соседнего многоэтажного дома увидели ребенка и вызвали спасателей. Очевидцы происходящего также растянули внизу одеяло, чтобы в случае падения девочки поймать ее. Однако оно не понадобилось.