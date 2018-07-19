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Соседи спасли шестилетнего ребенка, повисшего на карнизе девятого этажа: видео
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Соседи спасли шестилетнего ребенка, повисшего на карнизе девятого этажа: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Девочка перелезла через балкон и встала на тонкий карниз. Родителей ребенка в момент ЧП в квартире не было.
В Санкт-Петербурге мужчина спас от падения ребенка, повисшего на карнизе девятого этажа.
ЧП произошло на улице Генерала Симоняка. Шестилетняя девочка перелезла через балкон и встала на тонкий карниз. В квартире в этот момент никого из взрослых не было.
Жители соседнего многоэтажного дома увидели ребенка и вызвали спасателей. Очевидцы происходящего также растянули внизу одеяло, чтобы в случае падения девочки поймать ее. Однако оно не понадобилось.
Как рассказали «Звезде» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, один из соседей поспешил на помощь ребенку. Он спустился к нему по веревке и страховал, пока спасатели пытались вскрыть дверь в квартиру.
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