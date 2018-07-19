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Волгоград начинает серию митингов против повышения пенсионного возраста
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Волгоград начинает серию митингов против повышения пенсионного возраста 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы начали митинговать против повышения пенсионного возраста. После одиночных пикетов у пенсионного фонда горожане планируют дважды собраться у здания «Царицынской оперы».
Оба митинга пройдут на площадке перед зданием «Царицынской оперы»
Первыми против спорного законопроекта выступят волгоградские профсоюзы — митинг в Краснооктябрьском районе Волгограда пройдет в четверг, 26 июля, с 16:00 до 17:00.
В субботу на той же сцене о пенсионной реформе поговорят и коммунисты — представители волгоградского отделения КПРФ надеются, что на площадь придут сотни горожан.
— Мы хотели выйти на площадь Ленина, — уточнили в волгоградском отделении. — Однако в администрации Волгограда нам ответили, что в этот день в центре города начнутся работы по благоустройству с применением спецтехники. Мы сомневаемся, что на площади Ленина и впрямь проведут какие — то работы. Просто им хочется, чтобы к нам пришло как можно меньше людей. К слову, свое несогласие с законопроектом мы решили выразить уже сегодня. Наши комсомольцы повели одиночный пикет рядом с пенсионным фондом. Охранники угрожали руководством, грозили администрацией и полицией. Конечно, им это не нравится.
Митинг коммунистов назначен на 28 июля — несогласных с повышением пенсионного возраста будут ждать у здания «Царицынской оперы» в 10:00.
На последнем заседании Волгоградской областной Думы 23 депутата сказали однозначное «да» предложенной пенсионной реформе. Лишь семь человек отказались от всколыхнувшего горожан проекта. Поименный список голосовавших смотрите в нашем материале.
Сегодня Госдума в первом чтении рассматривает один из самых противоречивых законопроектов. Сеть городских порталов следит за заседанием в режиме онлайн и оперативно сообщает вам последние новости.
v1.ru: последние новости
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