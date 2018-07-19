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Экс-возлюбленная Олега Меньшикова рассказала, как актер спас ее от депрессии
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Экс-возлюбленная Олега Меньшикова рассказала, как актер спас ее от депрессии 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса театра и кино Маргарита Шубина всегда была очень близка с мамой. Женщина воспитывала дочь одна, поэтому Маргарита называет свою родительницу чуть ли не главным человеком в жизни.
Когда маме Маргариты было всего 47 лет, она трагически умерла. «Я возвращалась из театра и неожиданно для самой себя взяла такси и поехала домой, хотя на эти деньги можно было жить неделю. В квартире была мама, у нее в груди был нож, но она еще была жива и даже говорила со мной. Маму так и не смогли спасти. Я до сих пор не знаю, как погибла мама, всю жизнь пытаюсь это понять. Убили ее или же несчастный случай, не знаю», — вспоминает Маргарита.
Актриса долгое время не могла спокойно жить, пыталась поменять квартиру и даже хотела лечь в психиатрическую клинику. Шубина больше года не жила, а существовала. Тогда Маргарита и познакомилась с Олегом Меньшиковым, с которым играла в одном спектакле. У пары случился роман.
«В него не влюбиться было нельзя. В него вообще все влюблялись, даже собаки. Он был известен на всю страну, обаятелен, талантлив. Через год после маминой смерти я вообще ничего не ждала, а он был для меня светом», — вспоминает артистка.
Наконец Маргарита начала жить полной жизнью после страшной трагедии. Артистка очень благодарна Олегу за то, что он появился в ее судьбе и помог стать счастливой. Три года Шубина и Меньшиков были вместе, а актриса, как и почти все юные девушки, хотела выйти замуж и создать семью, но актер не торопился вести возлюбленную под венец.
«У него была совсем другая жизнь, звездная, он мог уехать на гастроли на полгода и, если честно, не слишком его ждала, у меня же молодость проходила. Если бы я его ждала, то вряд ли бы вышла замуж и родила детей», — отмечает артистка. В итоге после расставания Маргарита довольно быстро вышла замуж за бывшего однокурсника Владислава Сыча, с которым до сих пор вместе. У пары появилось двое детей. Шубина отмечает, что они с Меньшиковым почти не общаются, но и не испытывают друг к другу неприязни.
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