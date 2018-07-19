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Почти 150 завозных случаев лихорадки Денге зафиксировал Роспотребнадзор в январе-июне
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Почти 150 завозных случаев лихорадки Денге зафиксировал Роспотребнадзор в январе-июне 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«За последние годы в РФ стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 г. — 63 случая, в 2013 г. — 170, в 2014 г. — 105 случаев, в 2015 г. — 136, в 2016 г. — 145, в 2017 г. — 196 и за шесть месяцев 2018 г. — 148 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеша, Гонконга, Мальдивских островов и Бразилии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге в Республике Куба. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в провинции Камагуэй, где зарегистрировано семь случаев заболевания, три из которых закончились летальным исходом.
Лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Лихорадка широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Куба, Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и других странах).
При выезде в страны тропического климата Роспотребнадзор рекомендует интересоваться о возможности заражения, использовать индивидуальные средства защиты, а по возвращении при повышении температуры информировать врача о факте поездки за границу.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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