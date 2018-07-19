Почти 150 завозных случаев лихорадки Денге зафиксировал Роспотребнадзор в январе-июне

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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