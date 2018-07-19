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Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии после выявления некачественной продукции
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Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии после выявления некачественной продукции 

Rambler News Service 2 часа назад
Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем, поступающем в Россию из Грузии, говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки грузинского алкоголя на соответствие требованиям качества и безопасности в I полугодии ведомство не допустило ввоз в Россию более 16 тыс. литров грузинского алкоголя.
«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии. В I полугодии 2018 года выявлены партии алкогольной продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Все партии продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, общим объемом более 16 тысяч литров не допущены на территорию Российской Федерации. Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен», — заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что результаты проверки импортируемого из Грузии алкоголя «свидетельствует о нарушениях технологии производства и недостаточном уровне контроля за выпускаемой продукцией как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных грузинских государственных органов».
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