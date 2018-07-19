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Екатеринбурженка победила «Победу»
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Екатеринбурженка победила «Победу» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Авиакомпания «Победа» выплатила компенсацию убытков понесенных екатеринбурженкой Татьяной Аникиной 17 июля. В тот день юрист, направлявшаяся в Краснодар в командировку для участия в гражданском процессе, не смогла попасть на борт самолета лоукостера, хотя на руках у нее был оплаченный билет. Женщину отказались регистрировать на рейс, так как, по ее словам, она не воспользовалась платной услугой по выбору мест в салоне, передает "Уралинформбюро".
Составив письменную претензию на сумму более 38 тысяч рублей, юрист сразу отправила ее заказным письмом в московский офис «Победы».
"Сначала в авиакомпании сказали, что примут и рассмотрят претензию только в таком виде. Но вчера вечером мне возместили все убытки, хотя письмо еще не дошло до них. Думаю, без поднятой СМИ шумихи это был бы долгий процесс выбивания денег через суд", — цитирует Татьяну JustMedia.
Сегодня компания возместила Татьяне Аникиной понесенный ущерб в размере 38 541,98 рубля — стоимость билетов до Краснодара и обратно, проезда на такси, а также упущенную от участия в процессе выгоду.
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