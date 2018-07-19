Японский кроссовер подожгли ночью в Вологде 

Пожар произошел сегодня в начале третьего. Вспыхнул «Ниссан Кашкай», припаркованный на Псковской, 11а. Потушили иномарку за одну минуту, ущерб оценивается в 350 тысяч рублей.
На такую же сумму удалось спасти материальных ценностей. На место два пожарных подразделения прибыли за пять минут, в тушении приняли участие 8 человек.
Площадь пожара составила два «квадрата», огнем повреждены багажник, задняя часть салона и стекло. Иномарка с 11-летним «стажем» принадлежит 36-летней женщине. Поджог — наиболее вероятная причина пожара, сообщили в региональном управлении МЧС России.