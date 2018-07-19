Пенсионеры из Некрасовки сыграют в настольные игры

Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия предлагает участникам проекта «Московское долголетие» разнообразить свой досуг и весело провести время за настольными играми в филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино».

— Чтобы посиделки не стали скучными, можно внести разнообразие с помощью различных игр и конкурсов. Ждем всех желающих для приятного и комфортного времяпрепровождения, — отметил представитель центра.

Принять участие во встречах могут все желающие. Они проходят по адресу: улица Рождественская, дом 21, корпус 5. (ис)