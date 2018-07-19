Мобильный офис АО Мосэнергосбыт возобновляет обслуживание населения

фото: архив В Вороновском поселении возобновлено обслуживание населения специалистами выездного мобильного офиса АО «Мосэнергосбыт».

В соответствии с графиком приём населения будет проводиться 19 июля до 16.00ч. По техническим причинам мобильный офис будет работать по адресу: п. Вороновское, с. Вороново, д.31 стр.1, вблизи здания Администрации поселения.

Обратившись в Мобильный офис, можно заключить договор энергоснабжения, заключить договор на оказание коммерческих услуг, оказываемых АО «Мосэнергосбыт», зарегистрироваться в личном кабинете клиента, осуществить перерасчет суммы потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета, получить квитанцию для оплаты потребленной электроэнергии, оплатить электроэнергию без комиссии, оплатить коммерческие услуги, подключить услугу «Автоплатеж» и получить консультацию по вопросам энергопотребления.