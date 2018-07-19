Минобороны РФ обнародовало видео испытаний новейшего оружия 

Министерство обороны впервые обнародовало видеоролики с новейшими российскими системами вооружений, о которых в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. Военное ведомство также ознакомило журналистов с ходом их разработки, испытаний и сроками поставки в войска, передает ТАСС.
Минобороны раскрыло подробности о шести новейших системах. Это комплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами, ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», многоцелевая система «Посейдон», крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и боевой лазерный комплекс «Пересвет». Как отметили в военном ведомстве, их создание направлено на повышение обороноспособности России и предотвращение любой возможной агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.