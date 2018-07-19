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Минобороны РФ обнародовало видео испытаний новейшего оружия
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Минобороны РФ обнародовало видео испытаний новейшего оружия 

BFM.RU 19 минут назад
Министерство обороны впервые обнародовало видеоролики с новейшими российскими системами вооружений, о которых в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. Военное ведомство также ознакомило журналистов с ходом их разработки, испытаний и сроками поставки в войска, передает ТАСС.
Минобороны раскрыло подробности о шести новейших системах. Это комплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами, ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», многоцелевая система «Посейдон», крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и боевой лазерный комплекс «Пересвет». Как отметили в военном ведомстве, их создание направлено на повышение обороноспособности России и предотвращение любой возможной агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.
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