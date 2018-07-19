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В. Матвиенко дала «домашнее задание» членам Палаты молодых законодателей при СФ на летние каникулы
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В. Матвиенко дала «домашнее задание» членам Палаты молодых законодателей при СФ на летние каникулы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала «домашнее задание» членам Палаты молодых законодателей на летние каникулы — сформулировать законодательные решения в интересах регионов и страны, в целом. Такое предложение она озвучила в ходе VIII пленарного заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
«Предлагаю вам своего рода законотворческое «домашнее задание» на летние каникулы, с результатом которого можно было бы выйти на осеннюю сессию. Имею в виду, чтобы вы подумали, какие законодательные решения в интересах молодежи, в интересах регионов и целой страны особенно необходимы, на ваш взгляд. И сформулировали бы такие предложения, учитывая задачи, поставленные президентом», — сказала В. Матвиенко.
Спикер верхней палаты парламента подчеркнула необходимость того, чтобы толковые проработанные идеи членов Палаты молодых законодателей доходили до стадии законопроектов. Для этого, уточнила она, региональным парламентам необходимо интенсивнее использовать свое право законодательной инициативы. «Надеюсь, вы будете их к этому подталкивать своими идеями, предложениями», — сказала В. Матвиенко.
Глава Совета Федерации заверила собравшихся, что сенаторы, а также структура аппарата Совета Федерации готовы содействовать продвижению такого рода законопроектов с учетом их актуальности, качественной проработки, а главное реальной пользы, которую они принесут для страны и регионов.
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