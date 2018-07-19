Матвиенко озадачила молодых законодателей «на летние каникулы»

Этот законодательный орган был создан постановлением главы Совфеда и начал работу пять лет назад. Согласно регламенту молодежная палата формируется из числа депутатов региональных законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований, возраст которых на день избрания не превышает 35 лет. «Всего лишь пять лет прошло, это маленький срок. За эти пять лет с момента создания вы зарекомендовали себя как сплоченная команда молодых, целеустремленных профессионалов», — сказала Валентина Матвиенко , приветствуя молодых законодателей в зале заседаний Совета Федерации.

Спикер напомнила, что в нынешнюю парламентскую сессию они приняли участие в работе над законодательными предложениями в области защиты детства, в сфере межбюджетных отношений, по концепции «стандарта благополучия». «Члены вашей палаты выдвинули ряд инициатив, например, о снижении ипотечной ставки для молодых семей, о создании экологических фондов, об организации летних смен в лагерях для детей-инвалидов», — добавила она.

"Весомым результатом работы Палаты молодых законодателей в весеннюю сессию стала подготовка проекта федерального закона о молодежи и государственной молодежной политике в РФ ", — считает председатель Совфеда. «Я рассчитываю, что в ближайшее время этот документ будет рассмотрен правительством и согласован для внесения в Государственную Думу », — заявила она.

На этом останавливаться не стоит. «Предлагаю всем вам своего рода законотворческое домашнее задание на летние каникулы», — сказала она. И пояснила: «Я имею в виду, чтобы вы подумали, какие законодательные решения в интересах молодежи, в интересах регионов, в целом нашей страны особенно необходимы, на ваш взгляд. Сформулируйте такие предложения, учитывая, конечно, задачи Послания президента и „майский указ“.

За эти пять лет вы зарекомендовали себя как сплоченная команда молодых, целеустремленных профессионалов

»Основным направлением в нашей работе было и остается законотворчество", — заявил председатель Палаты молодых законодателей Николай Бурматов. «Тот посыл, который нам дала Валентина Ивановна, я думаю, каждый услышал и зафиксировал. К декабрю, я думаю, мы все домашние задания проверим и выйдем на какие-то конкретные вещи», — добавил он.

Валентина Матвиенко также предложила молодым законодателям принять участие в международной деятельности Совфеда, в том числе в работе II Евразийского женского форума, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге . «Причем я приглашаю не только девушек, но и молодых людей, потому что за гендерное равенство за права женщин и за все остальное хорошее можно бороться только вместе», — отметила она.