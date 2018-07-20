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Сотрудники «Жилищника» отремонтировали фасад и крышу одного из домов
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Сотрудники «Жилищника» отремонтировали фасад и крышу одного из домов 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: На Пресне
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» завершили ремонт фасада и кровли дома 3, строения 3 на улице Анны Северьяновой. Об этом проинформировали 18 июля.
— Работы провели в рамках программы капитального ремонта. Этот объект — наша гордость, реставрация выполнена на высоком уровне, — сообщили в управляющей организации.
Отметим, что ранее сотрудники ГБУ «Жилищник» сообщили о ремонте кровли и фасада дома 14/16 по улице Садовая-Кудринская. Специалисты отремонтируют там стояки воды по просьбе местных жителей. Работы завершат осенью 2018 года.
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