Сотрудники «Жилищника» отремонтировали фасад и крышу одного из домов

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» завершили ремонт фасада и кровли дома 3, строения 3 на улице Анны Северьяновой. Об этом проинформировали 18 июля.

— Работы провели в рамках программы капитального ремонта. Этот объект — наша гордость, реставрация выполнена на высоком уровне, — сообщили в управляющей организации.

Отметим, что ранее сотрудники ГБУ «Жилищник» сообщили о ремонте кровли и фасада дома 14/16 по улице Садовая-Кудринская. Специалисты отремонтируют там стояки воды по просьбе местных жителей. Работы завершат осенью 2018 года.